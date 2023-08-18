إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014

يزور الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إمبراطورية اليابان، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ 2014، أي 9 سنوات.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً) التي اشتراها العام الماضي: "وصلتُ للتو إلى اليابان الرائعة".

جولة في تيم لاب

ونشر مقاطع فيديو لما بدا أنه معرض لمجموعة "تيم لاب" الفنية اليابانية البارزة، المعروفة بالجمع بين العروض البصرية والمؤثرات الصوتية والمساحات المصممة بعناية.

وتساءل مستخدمون على "إكس" عن سبب وجود ماسك في اليابان، مع تكهن البعض بأنه جاء لرؤية الموسيقية غرايمس، وهي أم اثنين من أطفاله، خلال عرض فني ستحييه ضمن مهرجان موسيقي قرب طوكيو نهاية هذا الأسبوع.

اليابان

في عام 2014، زار اليابان لحضور حفلة أقيمت بمناسبة دخول شركته لتصنيع السيارات الكهربائية على نطاق واسع إلى سوق البلاد.

وخلال تلك الرحلة، عقد ماسك لقاء خاطفاً مع رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي، الذي اغتيل بالرصاص العام الماضي.

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