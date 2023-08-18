هيئة الإعلام المرئي والمسموع توضح شروط ترخيص موثوق

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الجمعة، شروط ترخيص "موثوق"، مشيرة إلى أنه "لتكون موثوق، عليك اتباع شروط الرخصة التي وضعتها الهيئة حفاظًا على حقوقك وحقوق المستهلك".
لتكون #موثوق، عليك اتباع شروط الرخصة التي وضعتها الهيئة حفاظًا على حقوقك وحقوق المستهلك.
تعرف على الشروط:https://t.co/7T9Tr0STbO pic.twitter.com/KIHgyR7Xut
— الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) August 18, 2023
وعبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نشرت بعض الشروط وهي:
- ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮ مقدم الطلب ﻋﻦ 18 ﺳﻨﺔ.
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻤﺎً ﺟﺰﺍﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺧﻼﻝ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ.
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