ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويستعرضان الفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

ونقل معالي وزير الخارجية، تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، فيما حمَّله سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحيات وتقدير سموه لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الإيراني، مستشار معالي وزير الخارجية الدكتور علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية السيد محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية الإيراني يعلن عن زيارة رئيسي للرياض والخارجية ترحب باستقباله