أكثر من 50 مزارعاً وعارضاً في معرض التمور بالرياض

يواصل معرض التمور الموسمي الثاني في العاصمة الرياض، فعالياته، بمشاركة أكثر من 50 مزارعاً وعارضاً، ولمدة شهرين بسوق الروابي للخضروات والفواكه، برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وإمارة منطقة الرياض، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وعدد من الجمعيات الزراعية.

معايير لضمان سلامة المعروض

ووضعت الجهات المنظمة عددًا من المعايير لضمان سلامة المعروض، من بينها: الحصول على علامة تمور السعودية، وشهادة الزراعة العضوية والجودة. وليكون تجمعاً اقتصادي وزراعي موسمي يسهم في تعزيز المناخ التسويقي لتمور المنطقة التي تشكل 24 % من إجمالي إنتاج المملكة، بواقع 400 ألف طن.

وتعمل الجهات المختصة والمنظمة على أن يكون هذا التجمع إلى جانب غيره من المواسم والفعاليات في عدد من المناطق منافذ تسويق داخلياً وخارجياً لما تنتجه 123 ألف حيازة زراعية للنخيل بالمملكة، كذلك الوصول بالمحصول إلى قطاع المستثمر في الصناعات التحويلية القائمة على التمور.

27 % من إجمالي النخيل في العالم

وتأتي الفعالية في إطار التنمية المتكاملة لإنتاج التمور في المملكة ويمتاز بالجودة العالية والوفرة والتنوع، حيث بلغ إجمالي عدد النخيل بالمملكة 34.554.602 نخلة تمثل نسبة 27 % من إجمالي النخيل في العالم، وتدفع بالإنتاج المحلي ليصل إلى 1.541.769 طناً، وتبرز ذلك من خلال المعرض الاقتصادي الزراعي الموسمي الذي سيسهم في دعم وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية، والتسويق الزراعي المحلي والمُزارعين؛ بهدف دعم قطاع النخيل والتمور الذي تبلغ قيمة إسهامه 7.5 مليارات، بما يعادل % 12 من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة.

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