موسم عنيزة للتمور يشهد اعتدالًا في أسعار التمور

شهدت ساحة المزاد بموسم عنيزة الدولي للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة، اعتدالًا في أسعار التمور المميزة.

وأوضح نائب المشرف العام على موسم عنيزة الدولي للتمور، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة، عبد الرحمن بن محمد الكريدا، أن ثمرة السكري سجلت بدرجاتها الثلاث أسعارًا جيدة، حيث بلغ سعر الكرتون الفاخر بوزن 3 كيلو متوسط 80 ريالًا.

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فيما سجل كرتون الدرجة الثانية لنفس الوزن متوسط 50 ريالًا، ومتوسط 15 ريالًا للدرجة الثالثة، إضافةً للنوع المسمى بـ "الجالكسي" حيث بلغ متوسط أسعاره 50 ريالًا.

وأضاف الكريدا، أن النوايع ويتصدرها البرحي، ونبتة علي، ونبتة راشد، والشقراء، سجلت جميعها أسعارًا بمتوسط الـ 20 ريالًا لعبوة زنة 3 كيلو، مشيرًا إلى أن الأسعار تتغير يوميًا بحسب جودة المعروض وحجم العرض والطلب.

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