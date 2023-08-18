شروط تسجيل أسماء القبائل والعشائر “ذات الانتشار” كعلامات تجارية

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمِلْكية الفكرية، شروط تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، كعلامات تجارية، بعد التعديلات التي أدخلها على ضوابط ومعايير التسجيل.

وقرر المجلس، أن يكون الاسم العائلي في العلامات التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً، وأن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب. أما في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية

ويسري القرار على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي، فيما تم تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة المجلس بذلك.

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