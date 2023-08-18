بيع أغلى صقر حر في الشرق الأوسط بنصف مليون ريال

منذ انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض) المزاد ليكون سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤيته، ونشهد كل يومًا حجم مبيعات جيدة.

حيث شهدَت الليلة السادسة بيع أغلى صقر حر في الشرق الأوسط -من إنتاج سعودي- بمبلغ نصف مليون ريال، ليحطم الرقم المسجل سابقاً وهو 270 ألف ريال.

وقاربت مبيعات منصة المزاد حاجز المليون ونصف المليون ريال؛ إذْ شهدَ اليوم بيع صقرين سعوديين بمبلغ 570 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى مليون و454 ألف ريال.

نخبة الصقور في منصة المزاد

وكانت البداية مع الصقر الأول فرخ حر لمركز النادر للصقور، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال قبل أن يتم بيعه بنصف مليون ريال، بعدها عُرِضَ الصقر الثاني وهو أيضاً فرخ حر من مزرعة "الدهاس فالكون"، وتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال.

ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتتم المنافسة عليها وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى 25 أغسطس الجاري، بدءاً من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.

يذكر أن نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.

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