“الصحة الرقمية” في لقاء “آل جلاجل” و”أدهانوم” بالهند

ناقش وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن آل جلاجل، مع رئيسَ منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، استمرار مخرجات رئاسة المملكة بشأن الصحة الرقمية وسلامة المرضى، إلى جانب الاستعداد والتأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية.

جاء ذلك خلال رئاسته وفدَ المملكة المشاركَ في اجتماعات وزراء الصحة ووزراء الصحة والمالية المشترك لمجموعة دول العشرين المنعقدة في الهند.

وناقش وزير الصحة، دور المنظمة في مخرجات الرئاسة الحالية والرئاسة البرازيلية القادمة في موضوعات الصحة.

تطوير العمل الصحي

من جهة أخرى، التقى وزير الصحة نظيره الهندي مانسوك مانديفا، وذلك أثناء رئاسته وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الصحة ووزراء الصحة والمالية المشترك لمجموعة دول العشرين المنعقدة في الهند.

وجرى -خلال اللقاء- مناقشة الأوضاع الصحية والعمل على تطوير العمل الصحي والإسهام في إنجاح أهداف الاجتماع، والاتفاق على التعاون الصحي المشترك، وتفعيل مشاريع الحفاظ على سلامة المرضى.

وأعرب الجلاجل عن سعادته بلقاء نظيره الهندي خلال اجتماعات وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين،مستعرضًا التقدم بشأن أولويات الصحة خلال هذا العام، وسبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة المختلفة؛ومنها الصحة الرقمية،الصناعات الدوائية، ومقاومة مضادات الميكروبات.

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