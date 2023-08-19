رئيس وزراء النيجر: لن نلحق الأذى بالرئيس محمد بازوم

كشف رئيس وزراء النيجر عن الوضع الحالي للرئيس محمد بازوم، وذلك بعدما تداولت وسائل أنباء محلية عزم قادة الانقلاب محاكمته، بل والتهديد بقتله.

وأكد علي محمد الأمين، رئيس وزراء النيجر، في حديث له لصحيفة "نيويورك تايمز" أثناء تواجده في داكار، أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو لن يلحقوا به أي أذى، لأن تقليد العنف غير موجود لديهم في النيجر".

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وشدد زين، على أن لا نية لدى قادة الانقلاب في النيجر للتعاون مع روسيا أو مع مرتزقة منظمة فاغنر المدعومين من الكرملين.

وكانت أنباء سابقة ذكرت "نيويورك تايمز" أن قادة الانقلاب قطعوا الماء والكهرباء عن منزل بازوم حيث يتم احتجازه منذ الإطاحة به وهددوا بقتله في حال لجأت دول إفريقية إلى التدخل العسكري لإعادته إلى السلطة.

وحذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.

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