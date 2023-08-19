تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره ألميريا ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.
🔥 يوم المباراة!
🆚 @UDAlmeria_Arab
⏰ 19:30 CEST | 20:30 🇸🇦
🏟️ باور هورس ستاديوم
#️⃣ #AlmeríaRealMadrid pic.twitter.com/lVRu1C7DBh
— ريال مدريد (@realmadridarab) August 19, 2023
موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني
تقام مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني
تُنقل مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports 1 HD القطرية.
تشكيل ريال مدريد المتوقع:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: داني كارفخال – روديجر – دافيد ألابا – فران جارسيا.
وسط الملعب: لوكا مورديتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.
خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور.
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