تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره ألميريا ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

تُنقل مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports 1 HD القطرية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفخال – روديجر – دافيد ألابا – فران جارسيا.

وسط الملعب: لوكا مورديتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور.

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