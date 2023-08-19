طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم قاعدة جوية عسكرية في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة جوية عسكرية في شمال غرب البلاد.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الدفاعات الجوية حاولت إسقاط طائرة مسيرة فوق الموقع، في منطقة "نوفغورود" صباح اليوم السبت، موضحة أنّ حريقًا نشب في المطار، ما تسبب في إلحاق الضرر بإحدى الطائرات. ولم يصب أحد.

وحتى الآن لم يكن هناك أي رد فعل رسمي من كييف.

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السلطات الأوكرانية تعلن حالة التأهب في العاصمة كييف

يشار إلى أن روسيا تشن حربا شاملة ضد أوكرانيا المجاورة، منذ حوالي عام ونصف الآن. وكانت هناك سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية مؤخرا.

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أنّ السلطات الأوكرانية رفعت حالة التأهب الجوي في 5 مناطق على رأسهم العاصمة كييف.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، فإنّ السلطات الأوكرانية، رفعت حالة التأهب الجوي في 5 مناطق بما فيها كييف، حيث شهدت المنطقة الصناعية بضواحي كييف انفجارات عنيفة نتيجة الهجوم الروسي المستمر.

وحسب وسائل الإعلام نقلا عن السلطات الأوكرانية، فإنّ روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على أجزاء من شمال ووسط وغرب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية المدنية.

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