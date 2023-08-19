بوتين يعقد اجتماعًا مع قادة الحرب في أوكرانيا بالقرب من الحدود

للمرة الأولى منذ تمرد قوات فاغنر الروسية، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وفي بيان صدر عن الكرملين اليوم السبت، قال إن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين توجه إلى مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة "روستوف-اون-دوف"، بالقرب من الحدود الأوكرانية، للمرة الأولى منذ محاولة التمرد من قبل مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة.

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وأضاف البيان أن "الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين".

ويأتي الاجتماع بعدما أعطت الولايات المتحدة الجمعة الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أميركية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

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روستوف أون دون أحد المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية، والتي تعد بمثابة مركزًا لعمليات القوات الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى أنّ المدينة في يونيو الماضي، كانت مسرحا للتمرد الذي خاضته مجموعة المرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل أن توقف حركتها.

ونادرا ما يزور بوتين المناطق القريبة من أوكرانيا.