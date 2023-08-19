المغرب ينفي التقدم بطلب للانضمام إلى بريكس

نفت المملكة المغربية، اليوم السبت، التقدم بطلب للانضمام إلى بريكس.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول بريكس ولن يحضر قمة المجموعة في جنوب أفريقيا.

ونفى مصدر دبلوماسي تصريحا لأنيل سوكلال وزير خارجية جنوب أفريقيا أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيه إن المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة.

40 دولة عبرت عن رغبتها في الانضمام لـ"بريكس"

وقالت الوكالة "جنوب أفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة".

وتتألف مجموعة الاقتصادات الناشئة الرئيسية الآن من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن توسعها المحتمل سيجري بحثه في القمة وتقول جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن رغبتها في الانضمام.

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