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صلاح أساسي وإندو على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث

19 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفرؤيق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث في ثاني جولات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم السب بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول، بينما يتواجد الوافد الجديد الياباني واتارو إندو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي- كودي جاكبو

الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح

وتعادل ليفربول في أول جولة مع تشيلسي وتعادل بورنموث بالنتيجة ذاتها مع وست هام.

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