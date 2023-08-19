صلاح أساسي وإندو على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفرؤيق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث في ثاني جولات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم السب بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول، بينما يتواجد الوافد الجديد الياباني واتارو إندو على مقاعد البدلاء.

قميص جديد يظهر في غرفة ملابس الريدز! 🇯🇵🤩#ليفربول_بورنموث pic.twitter.com/W9mhzB6Fix — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 19, 2023

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي- كودي جاكبو

الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح

إليكم تشكيل الريدز في أولى مبارياتنا هذا الموسم على ملعب آنفيلد 🔴📋#ليفربول_بورنموث pic.twitter.com/5M83E1BDyu — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 19, 2023

وتعادل ليفربول في أول جولة مع تشيلسي وتعادل بورنموث بالنتيجة ذاتها مع وست هام.

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