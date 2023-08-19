وزير المالية يؤكد أهمية دور صندوق الجوائح خلال اجتماعات مجموعة العشرين

قال وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، إنه تم التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه صندوق الجوائح، والذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية.

شاركت اليوم برفقه أخي معالي وزير الصحة @FahadAlJalajel في اجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة لدول #مجموعة_العشرين تحت الرئاسة الهندية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز جهود الوقاية والاستعداد والاستجابة للجوائح، والتنويه بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه صندوق الجوائح… — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) August 19, 2023

ونشر وزير المالية، تغريدة عبر حسابه في تطبيق إكس قال فيها: "شاركت اليوم برفقه أخي معالي وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في اجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية”.

وأضاف وزير المالية، أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود الوقاية قائلا: "وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز جهود الوقاية والاستعداد والاستجابة للجوائح".

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