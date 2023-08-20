ميزة جديدة من “إنستجرام” في الطريق إليك

تخطط شركة Meta لطرح ميزة جديدة تسمح لمستخدمي "Instagram" بإنشاء ومشاركة الملاحظات الصوتية.

وقال آدم موسيري، رئيس المنصة، إن "Instagram" لم يبدأ رسميًا في اختبار أي شيء، لكنه يعمل على "تمكين المستخدمين من إنشاء ملاحظات صوتية لمشاركتها مع الأصدقاء".

وفي أواخر العام الماضي، كانت شركة Meta قد طرحت ميزة الملاحظات Notes في منصة ‏"Instagram"، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة أفكارهم مع الأصدقاء.

وتتيح ميزة الملاحظات مشاركة منشورات نصية قصيرة تصل إلى 60 حرفًا، مع إمكانية إضافة رموز تعبيرية.

وسيسمح "Instagram" لاحقًا بإضافة مقاطع صوتية غنائية مدتها 30 ثانية إلى الملاحظات.

وقال موسيري في وقت سابق من هذا الشهر، إن منصة "‏Instagram" تختبر القدرة على استخدام إشارة واحدة فقط للإشارة إلى مجموعة من المستخدمين، وليس كل مستخدم على حدة.

وكانت منصة ‏"Instagram" قد أطلقت مطلع الشهر الجاري مزايا جديدة في خاصية الرسائل المباشرة DMs لتقييد المراسلة بين المستخدمين الذين لا تجمعهم أي صلات.

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وفي حالة إذا قمت بإرسال رسالة إلى أي حساب مستخدم لم تتابعه، سيكون بإمكانك إرسال رسالة نصية واحدة فقط، دون القدرة على إرسال رسائل إضافية أو تضمين رسائل صوتية أو صور أو مقاطع فيديو، إلا بعد قبول الحساب المرسل إليه دعوة المراسلة.