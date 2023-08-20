انقطاع الكهرباء في ولاية أميركية بسبب سمكة

بسبب غير متوقع، انقطع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرزي الأميركية قبل أسبوع، بسبب سمكة أسقطها فيما يبدو طائر على محول.

وبحسب شرطة سايرفيل، فإن عمال شركة نيوجيرزي المركزية للطاقة والضوء الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي في 12 أغسطس، وجدوا سمكة على المحول.

ونشرت الشرطة منشور طريف عبر حسابها على فيسبوك:، قالت فيه "نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا".

وأضافت أن المشتبه به "شوهد خر مرة وهو يطير جنوبا".

وحثت شرطة سايرفيل القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه "على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرا للغاية".