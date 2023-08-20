انطلاق أعمال الدورة الـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

انطلقت اليوم الأحد، أعمال الدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة دولة الكويت لمدة 3 أيام، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.

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وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها الافتتاحية، إن الدورة تناقش عددًا من الموضوعات، منها:

الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عرض كلمة مسجلة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.

اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024.

متابعة الأنشطة المزمع عقدها بمناسبة مرور (75) عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و(20) عام على اعتماد الميثاق العربي.

وأشارت إلى أن اجتماع هذه الدورة يعقد غداة إيداع سلطنة عمان وثيقة الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معربة عن شكرها للأشقاء في عمان على هذه الخطوة البناءة.

ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 52 للدورة العادية القادمة 160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها سبتمبر المقبل.