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“أنا محظوظ”.. ميسي يعلق على أول ألقابه مع إنتر ميامي

20 أغسطس 2023 · < 1 minutes

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بالفوز بلقب كأس الرابطات مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، صباح الأحد.

وقال ميسي بعد التتويج باللقب الأول لمه مع فريقه الجديد إنتر ميامي: "العزيمة، مجرّد الايمان وما نحن قادرون على تحقيقه".

وأضاف: "أنا محظوظ بأن أكون جزءاً من هذا الأمر".

وانفرد ميسي بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

جاء ذلك بعد أن قاد اللاعب فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز بكأس الرابطات صباح اليوم الأحد، بعد الفوز على ناشفيل بركلات الترجيح.

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ميسي رفع رصيده من البطولات إلى 44 لقبًا، ليواصل كتابة تاريخ كرة القدم.