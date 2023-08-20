“أنا محظوظ”.. ميسي يعلق على أول ألقابه مع إنتر ميامي

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بالفوز بلقب كأس الرابطات مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، صباح الأحد.

وقال ميسي بعد التتويج باللقب الأول لمه مع فريقه الجديد إنتر ميامي: "العزيمة، مجرّد الايمان وما نحن قادرون على تحقيقه".

وأضاف: "أنا محظوظ بأن أكون جزءاً من هذا الأمر".

🤩✍🏼العنوان المناسب قال ميسي بعد التتويج "العزيمة، مجرّد الايمان وما نحن قادرون على تحقيقه. أنا محظوظ بأن أكون جزءاً من هذا الأمر".#ميسي#messi #beINTERACT pic.twitter.com/9HHYCstF0p — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023

وانفرد ميسي بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

جاء ذلك بعد أن قاد اللاعب فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز بكأس الرابطات صباح اليوم الأحد، بعد الفوز على ناشفيل بركلات الترجيح.

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ميسي رفع رصيده من البطولات إلى 44 لقبًا، ليواصل كتابة تاريخ كرة القدم.