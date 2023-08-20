الدفاع الروسية: القضاء على 900 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوريجيا وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

وأضافت خلال بيان، أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم القضاء على 60 عسكريا.

كما استطاعت القوات تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، وفي زابوريجيا، صدت القوات الروسية 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو 135 قتيلا

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة.

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