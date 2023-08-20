هيئة الطيران المدني تصدر مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، الأحد، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يوليو 2023م.

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الهيئة كشفت عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يوليو الماضي، التي بلغت (1873) شكوى.

ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يوليو وصلت إلى 97%.

وحلَّ "طيران ناس" ثانياً بواقع (29) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%.

وجاء ثالثًا "طيران أديل" حيث وصل عدد الشكاوى إلى (167) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر يونيو عن الرحلات أولًا، ثم التذاكر، ثم خدمات الأمتعة.

وأشار المؤشر إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 7 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وحصل مطار حائل الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته ٣% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.