كاليفورنيا تتأهب لإعصار “هيلاري” الأول خلال 84 عاما

يتأهب سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لوصول إعصار "هيلاري"، مساء الأحد، بعدما وصلت الرياح القوية المصاحبة له إلى سواحل الولاية.

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وتخطت سرعة الرياح ظهر الأحد، بالتوقيت المحلي، 140 كيلومترا في الساعة، في ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية، على امتداد الساحل الأمريكي إلى الجنوب.

وضربت أمطار غزيرة، شبه جزيرة باخا كاليفورنيا بالمكسيك، وجنوب غربي الولايات المتحدة، مساء السبت.

ويتجه الإعصار شمالا بمحاذاة الساحل نحو ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تستعد له رغم توقعات هيئة الأرصاد بأن يتحول إلى مجرد عاصفة مدارية قوية نسبيا قبل وصوله.

ويعد "هيلاري" أول إعصار يصل إلى سواحل الولاية خلال 84 عاما، الأمر الذي دفع السلطات لإصدار تحذيرات من إمكانية اضطرارها لإجلاء بعض السكان.