أمريكا تنتظر العاصفة المدارية “إميلي”

نقلت قناة الحرة الأميركية، أن البلاد تنتظر قرب العاصفة المدارية إميلي المحملة برياح سرعتها 85 كيلومترًا في الساعة.

ونقلت القناة عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة تشكلت على بعد نحو 1609 كيلومترات إلى الغرب والشمال الغربي من جزر الرأس الأخضر.

وذكر المركز، أن العاصفة المدارية إميلى محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 85 كيلومترا في الساعة، مرجحا في الوقت ذاته أن تضعف سرعة هذه الرياح بحلول يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، يتأهب سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لوصول إعصار "هيلاري"، بعدما وصلت الرياح القوية المصاحبة له إلى سواحل الولاية.

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وتخطت سرعة الرياح ظهر الأحد، بالتوقيت المحلي، 140 كيلومترا في الساعة، في ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية، على امتداد الساحل الأمريكي إلى الجنوب.

وضربت أمطار غزيرة، شبه جزيرة باخا كاليفورنيا بالمكسيك، وجنوب غربي الولايات المتحدة، مساء السبت.

ويتجه الإعصار شمالا بمحاذاة الساحل نحو ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تستعد له رغم توقعات هيئة الأرصاد بأن يتحول إلى مجرد عاصفة مدارية قوية نسبيا قبل وصوله.

ويعد "هيلاري" أول إعصار يصل إلى سواحل الولاية خلال 84 عاما، الأمر الذي دفع السلطات لإصدار تحذيرات من إمكانية اضطرارها لإجلاء بعض السكان.