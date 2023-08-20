“الإيغاد” تحذر من تحول السودان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية

قال قائد برنامج القطاع الأمني في "الإيغاد"، أبيبي مولونيه، إن منطقة القرن الإفريقي غنية بالموارد الطبيعية، لكن عدم الاستقرار وخطر الإرهاب والتغير المناخي تمثل تحديات كبرى.

إجراءات جماعية لردع التهديد الإرهابي

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة "الأنباء الإثيوبية": "يجب اتخاذ إجراءات جماعية لردع التهديد الإرهابي من خلال تطوير حل مستدام للصراع في المنطقة".

وتابع: "الجماعات الإرهابية في سوريا تبحث عن فراغ لاستغلاله بعد هزيمتها. هذا الفراغ متوفر الآن في منطقة شرق أفريقيا".

وأوضح أنه "على سبيل المثال هناك خطر في السودان. إذا لم يتم التوصل لحل للمشكلة في السودان، فمن المعتقد أن الجماعات الإرهابية سوف تستغل هذا الفراغ".

وقال: "تنشط كل من حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش في المنطقة. وأحد الأسباب لذلك هو ضعف الحكومة في الصومال الذي أصبح ملاذا آمنا للجماعات. كما تزداد الهجرة من اليمن إلى منطقتنا".

وختم: "كل هذا يوضح حقيقة أن الحرب تحرمك من الحياة الهانئة وتلقي بك في النار والجحيم، لذا يجب أن يعمل الجميع على تجنب الحرب".

اقرأ أيضًا:

أمريكا تنتظر العاصفة المدارية “إميلي”