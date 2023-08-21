العاصمة المقدسة ترفع جاهزيتها للتعامل مع تنبيه الأرصاد بتساقط الأمطار الغزيرة

رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أطلق اليوم الاثنين تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

بدورها، وجهت أمانة العاصمة المقدسة، جميع قطاعاتها وإداراتها وبلدياتها الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجهود وتطبيق الخطة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

ولضمان استجابة سريعة وتنسيق فعال في حال حدوث طوارئ بسبب الأمطار، غززت أمانة العاصمة المقدسة، التنسيق مع الجهات المعنية وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً والتي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

رسائل توعوية

وبثت الأمانة رسائل توعوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن توجيهات وقائية وتحذيرات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على السلامة والابتعاد عن المناطق المنخفضة وأماكن تجمعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ودعت الأمانة بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة إلزام المقاولين والاستشاريين واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية المتوقعة، والتواصل مع مركز البلاغات الموحد 940 لطلب المساعدة.