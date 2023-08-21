مبيعات مهرجان “بيت حائل” في نسخته الثانية تتجاوز 500 ألف ريال في 30 يوما

حقق مهرجان بيت حائل، في نسخته الثانية المقامة في منتزه أجا بارك الترفيهي، مبيعات تجاوزت 500 ألف ريال، خلال 30 يوماً منذ انطلاقه.

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شهد المهرجان حراكاً تسويقياً بين أجنحته وأركانه من الحرفين والحرفيات من خلال تقديمهم العديد من الصناعات اليدوية التراثية، شملت:

خراطة السبح.

حياكة السدو.

خرز القرب.

الريزون.

سف الخوص.

التطريز اليدوي.

صناعة السجاد اليدوي.

حرفة الكروشيه.

صناعة الأبواب الخشبية.

صناعة الفُخار.

الخياطة اليدوية.

وبالإضافة إلى تقديم تلك الصناعات؛ التنوع الوسيع من الأكلات الشعبية التي توافد العديد من الزوار على اقتنائها، حيث شملت:

طبخ الكليجا الحائلية.

المقشوش الحائلي.

خبز المطحن.

السمسم الجيزاني.

الكبسة.

المقلوبة.

القرصان.

الجريش.

المرقوق.

المطاطيز.

الهريس.

ويتم تحضير تلك الأكلات من خلال الأواني التراثية لأهل نجد والشمال أمام زوار المهرجان.

فعاليات مهرجان بيت حائل، هدفت إلى تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة منذ القدم، بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها.