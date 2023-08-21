“سدايا” و”التعليم” تُطلقان برنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل” في الرياض وجدة والدمام

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع وزارة التعليم، المرحلة الثانية من برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل"، لتدريب معلمي الحاسب الآلي في التعليم العام بالرياض، وجدة، والدمام، على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ويستمر برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" حتى ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣م، ويُشرف على التدريب عدد من المتخصصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في "سدايا"، لإثراء تجربة المعلمين والمعلمات العلمية في هذا المجال، والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأتاحت "سدايا" الفرصة للراغبين في الالتحاق في البرنامج من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/academy/Pages/teacher.aspx .

يعد هذا البرنامج إحدى مبادرات "سدايا" المعرفية في بناء الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي خصصت لتدريب أكثر من 1500 معلم ومعلمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لمدة عشرة أيام، بواقع 40 ساعة تدريبية لكل معلم تم تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية، نفّذ خلالها المعلمون تجارب تعليمية فاق عددها 350 ألف تجربة تعليمية خلال فترة التدريب التي تجاوز مجموعها 55 ألف ساعة تدريبية.