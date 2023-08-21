زيلينسكي: واثق من خسارة روسيا الحرب في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، خلال زيارته للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم الاثنين؛ عن ثقته في خسارة روسيا الحرب أمام أوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي في كوبنهاجن، قال زيلينكسي، إنه "واثق" من أن روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا، مضيفًا: "إنني على ثقة من الانتصار على الروس، فالحقيقة والديمقراطية إلى جانبنا، وسيكون نصراً مشتركًا؛ نصر الحقيقة والديمقراطية".

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وفي سياق متصل، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الاثنين أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربعة، في محيط مدينة باخموت المدمرة، في حين أكدت أن جيشها لم يحقق تقدمًا يذكر على الجبهة الجنوبية.

فيما أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فيريديريكسن، إن بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز "إف-16"، ستّ منها بحلول نهاية هذا العام وثمانٍ العام المقبل وخمس في العام 2025.

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