يستخدمها “إرهابيون” لأغراض دعائية.. الحكومة الصومالية تحظر “تيك توك” و “تليجرام”

قررت الحكومة الصومالية، الأحد، حظر تطبيقَي "تيك توك" و "تليجرام"، بجانب موقعًا إلكترونياً للمراهنات، بداعي أن تلك المنصات يستخدمها "إرهابيون" لأغراض دعائية.

وقالت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في بيان، إنها أمرت مزوّدي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتّخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها.

وبحسب الوزار "يستخدم "إرهابيون وجماعات تنشر الفجور تطبيقَي تيك توك وتلغرام وموقع 1XBET من أجل نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام".

واعتبرت الوزارة أن "حظر هذه المنصات يجب أن يُتيح تسريع الحرب ضد الإرهابيين الذين سفكوا دماء شعب الصومال".

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ويأتي ذلك القرار مع اقتراب المرحلة الثانية من الهجوم العسكري ضد حركة الشباب المتطرفة التي تقود تمردًا ضد الحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

ويخوض الجيش الصومالي إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي والضربات الجوية الأميركية، منذ أغسطس 2022، هجومًا ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة.