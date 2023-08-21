روسيا تحبط هجوما بـ 3 طائرات مسيرة قرب موسكو

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية، فوق منطقة كالوغا بالقرب من العاصمة موسكو، لم تسفر عن ضحايا أو أضرار في البنى التحتية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وسائل الحرب الإلكترونية التابعة للدفاعات الجوية الروسية، أحبطت هجومًا بطائرة بدون طيار صباح الاثنين، حيث تحطمت الطائرة المسيرة بمنطقة أودينتسوفو جنوب غربي العاصمة موسكو.

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كما أعلنت احباط هجوم آخر شنته كييف عبر طائرة مسيرة في منطقة أسترا، شمال غربي العاصمة الروسية، مشيرة إلى أن السلطات الروسية فرضت قيوداً مؤقتة على الرحلات بمطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو.

فيما تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إحباط هجوم ثالث بمُسيَّرة أوكرانية في وقت لاحق صباح الاثنين، في منطقة كالوجا الواقعة جنوب غربي موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار في البنى التحتية للمدينة.

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