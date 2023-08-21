البنتاجون يسمح باستخدام الآلة الحاسبة في امتحانات القبول للجيش الأمريكي

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، عن نيتها السماح باستخدام الآلة الحاسبة في امتحان قياس الكفاءات الأكاديمية، لدى المتقدمين إلى التجنيد بالجيش الأمريكي وشغل الوظائف العسكرية بقواتها.

وبحسب موقع "ميليتري" المتخصص في الشؤون العسكرية، كان يتحتم على المتقدمين للاتحاق بالجيش الأمريكي اجتياز اختبار "ASVAB" الحالي، والذي يُمنع المشاركين فيه من استخدام الآلة الحاسبة، وذلك للوقوف على مدى قدرة المتقدم الحسابية في استخلاص النتائج دون استخدام أي وسائل مساعدة خارجية.

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وبحسب الموقع، سوف يساعد هذا القرار في تغيير حالة الركود التي تعاني منها عملية التجنيد في الجيش الأمريكي، بسبب عزوف الكثير من الشباب الأمريكيين عن التقدم خوفًا من عدم تمكنهم من إحراز علامات كافية في الامتحان بما يكفي لقبولهم.

وفي حال الإعلان الرسمي عن الخطوة، يصبح امتحان دخول الجيش متماثلا مع اختبارات قبول الجامعات الأميركية مثل "ACT"، الذي ألغى استخدام الآلة الحاسبة.

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