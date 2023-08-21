مهرجان بيت حائل يختتم فعاليات نسخته الثانية بأكثر من 80 ألف زائر

اختتم مهرجان بيت حائل، اليوم الاثنين، فعاليات نسخته الثانية، والتي استمرت على مدى 30 يومًا في متنزه أجا بارك الترفيهي.

وأوضح المشرف العام على المهرجان، نايف السلحوب، أن أعداد زوار المهرجان بنسخته الثانية تجاوز الـ 80 ألف زائر من داخل المنطقة ومن خارجها.

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وأشار السحلوب، إلى أن فعاليات المهرجان شملت العديد من العروض الحرفية والتراثية والفنية، فضلًا عن حزمة من الأنشطة ضمَّت جادة الأمير عبد العزيز بن سعد للفن التشكيلي.

كما شهد المهرجان تنوعًا واسعًا في الحرف والفنون الشعبية بالمنطقة اشملت على حرفة خراطة السبح، وحياكة السدو، وخرز، بالإضافة إلى حرفة سف الخوص، والتطريز اليدوي، وصناعة السجاد اليدوي، وغيرها من الأنشطة الحرفية.

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