سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثًا يزورون مقر التحالف الإسلامي

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الاثنين، بمقره بمدينة الرياض، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً في عدد من الدول، في إطار تعزيز العلاقات الدولية للتحالف الإسلامي، وتكثيف الجهود الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

وكان في استقبال السفراء، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

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واستمع السفراء إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب، ودوره في محاربة الفكر المتطرف، وتنسيق الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

كما اطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

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