وزير يمني: الحوثيون يحتجزون اثنين من موظفي الأمم المتحدة منذ 2021

كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن أحمد عرمان، عن احتجاز جماعة الحوثي لاثنين من الموظفين الأمميين العاملين بالمجال الإنساني، منذ عام 2021.

وذكر "عرمان" أن أحد الموظفيْن، يعمل في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فيما يعمل الآخر لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حسبما نقلت "وكالة أنباء العالم العربي AWP".

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وتابع أن فترة اعتقال هذين الموظفين تجاوزت العام ونصف العام، بعد أن احتجزتهما الجماعة في نوفمبر 2021، مضيفاً: "هذه مشكلة كبيرة ونسعى لحلها بالتعاون مع الأمم المتحدة"، نافياً وجود أي موظف دولي معتقل أو تعرض لأي مضايقات أو انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واتهم الوزير اليمني الحوثيين بـ"عرقلة عمل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني"، وتابع أن "هؤلاء العاملين يتعرضون لجملة من المضايقات والتهديدات والتوقيفات والاعتقال غير المبرر من قبل الجماعة".