المبعوث الأممي إلى اليمن: يجب وقف الخطاب التصعيدي ودعم مساعي الهدنة

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنّه يجب وقف الخطاب التصعيدي ودعم مساعي الهدنة في اليمن.

أحاط المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ، مجلس الأمن خلال اجتماعه اليوم، حول جهوده مع الأطراف والمعنيين الإقليميين وقال إن الأطراف "تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول. مشيرا إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة".

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كرر المبعوث الأممي إدانته لاغتيال موظف الأمم المتحدة مؤيد حميدي في تعز. وأعرب عن ارتياحه إزاء الإفراج عن 5 موظفين أمميين كان قد تم اختطافهم في أبين في العام الماضي، وتضامنه مع بقية موظفي الأمم المتحدة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز دون الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن خلال جلسة مجلس الأمن، "رغم انتهاء الهدنة، لم تعد الأعمال العدائية إلى مستويات ما قبل الهدنة، مشيرا إلى استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار على بعض الجبهات خاصة في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة، وهناك تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب.

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