قرار جديد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بسبب مونديال الأندية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، تعلن استمرار استضافة ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباريات دوري روشن التي ستقام في مدينة جدة حتى الجولة الثامنة.

وقالت رابطة الدوري في بيان، الثلاثاء: "رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن استمرار استضافة ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباريات دوري روشن السعودي التي ستقام في مدينة جدة حتى الجولة الثامنة".

رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن استمرار استضافة ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباريات #دوري_روشن_السعودي التي ستقام في مدينة جدة حتى الجولة الثامنة. 📜 pic.twitter.com/frfzSlQNXY — دوري روشن السعودي (@SPL) August 22, 2023

وأضاف البيان: "وذلك نظراً لضرورة استكمال أعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية، والتي ستقام على

ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة ديسمبر المقبل".

وتستضيف المملكة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تقام البطولة على ملعب "الجوهرة المشعة" بواقع 5 مباريات.

فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين.