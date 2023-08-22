8 فرق في النسخة الأولى لبطولة أندية السيدات السعودية والأردن 2023 لكرة القدم

تنطلق في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، منافسات النسخة الأولى من بطولة أندية السيدات السعودية والأردن 2023 بمشاركة 8 فرق.

تشارك 4 أندية من السعودية و4 من الأردن وتستمر حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل.

يشارك في البطولة من السعودية الأندية الحاصلة على المراكز من الأول حتى الرابع في الدوري السعودي الممتاز للسيدات وهي النصر "بطل الدوري"، الهلال "الثاني"، الشباب "الثالث" والاتحاد "الرابع".

فيما ضمت قائمة الفرق المشاركة من الأردن "الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان FC، النصر" وهي الفرق التي حصلت على الترتيب من الأول حتى الرابع مع نهاية مرحلة الإياب من دوري المحترفات 2023/2024.

وقُسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت كل مجموعة 4 فرق بواقع فريقين من كل دولة، حيث تواجد في المجموعة الأولى المتصدر وصاحب المركز الثالث من الدوري الأردني إلى جانب الثاني والرابع من الدوري السعودي.

فيما ضمت المجموعة الثانية الفرق الحاصلة على المركز الثاني والرابع من الدوري الأردني, والأول والثالث من الدوري السعودي.

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وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان سعي الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية من خلال وضع خطط واستراتيجيات واضحة تدعم مختلف عناصر الكرة النسائية، أبرزها أندية دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى.

وأشادت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي بإقامة البطولة، التي تعد مثالاً على استمرار التعاون بين الاتحادين السعودي والأردني، لخدمة وتطوير الكرة النسائية في المنطقة.