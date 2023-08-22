النصر يعلن ضم الدولي البرتغالي أوتافيو قادمًا من بورتو حتى 2026

أعلن نادي النصر، الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون قادمًا من بورتو البرتغالي بعقد يمتد حتى عام 2026.

ووفقًا لوسائل إعلام برتغالية، يحصل بورتو على نحو 60 مليون يورو، في حين سيحصل اللاعب على راتب سنوي بنحو 15 مليون يورو.

وكتب النصر عبر حسابه على منصة التواصل «إكس» المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: «أوتافيو أصبح واحداً منا».

أفضل لاعب في الدوري البرتغالي .. الدولي أوتاڤيو مونتيـرو 🤩

يـوقع رسميًا لـ #العالمي ✍️#اوتافيو_نصراوي pic.twitter.com/MhkMOPPZLp — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 22, 2023

وأظهر أوتافيو تألقًا كبيرًا مع فريق بورتو خلال الموسم الماضي؛ إذ تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي لموسم 2022-2023.

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كما شارك أوتافيو في التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2022.

وكان أوتافيو قد زامل النجم كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر؛ نظراً لوجودهما معاً في المنتخب البرتغالي.