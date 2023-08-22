أبطال آسيا.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين النصر وشباب الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر وشباب الأهلي الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقام المباراة على ملعب استاد جامعة الملك سعود "الأول بارك" ضمن الملحق النهائي المؤهل إلى دور مجموعات لدوري أبطال آسيا 2024.

تقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل أن يتعادل شباب الأهلي في الدقيقة 18 بهدف يحيى الغساني.

تشكيل النصر السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – عبدالله مادو – جيسلان كونان

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الرحمن غريب - سعد فهد الناصر

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني - أندرسون تاليسكا

تشكيل شباب الأهلي الإماراتي

حراسة المرمى: ماجد ناصر

خط الدفاع: سعيد سليمان - يوسف جابر - رينان - محمد مرزوق

خط الوسط:يحيى الغساني - يوري سيزار - طارق أحمد - عزيزيون غانيف

خط الهجوم: مؤنس دبور - إيجور جيسوس

اقرأ أيضًا:

بديل محرز.. من هو جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي الجديد؟