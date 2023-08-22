الوكرة القطري يودع دوري أبطال آسيا

تلقى فريق الوكرة القطري الخسارة مساء اليوم، الثلاثاء، أمام نافباخور الأوزبكي، بهدف دون رد.
أقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "استاد الجنوب" خلال الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
نافباخور يهز شباك الوكرة في الوقت الإضافي #دوري_ابطال_اسيا #الوكرة_نافباخور pic.twitter.com/7RQuTKOY85
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 22, 2023
شهدت المباراة تعرض خالد يوسف لاعب الوكرة للطرد في الدقيقة 80 ليستكمل الفريق القطري المباراة بعشرة لاعبين.
انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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سجل نافباخور الأوزبكيهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 98 عقب ثماني دقائق من الشوط الإضافي الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.