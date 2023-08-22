الوكرة القطري يودع دوري أبطال آسيا

تلقى فريق الوكرة القطري الخسارة مساء اليوم، الثلاثاء، أمام نافباخور الأوزبكي، بهدف دون رد.

أقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "استاد الجنوب" خلال الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

شهدت المباراة تعرض خالد يوسف لاعب الوكرة للطرد في الدقيقة 80 ليستكمل الفريق القطري المباراة بعشرة لاعبين.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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سجل نافباخور الأوزبكيهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 98 عقب ثماني دقائق من الشوط الإضافي الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.