الشارقة الإماراتي يتأهل لمجموعات أبطال آسيا بفوزه على تراكتور الإيراني

حسم فريق الشارقة الإماراتي، الثلاثاء، تأهله إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه 3-1 على مضيفه تراكتور الإيراني.

أقيم اللقاء على ستاد "ياديجار إمام" في تبريز، مساء اليوم الثلاثاء.

⏰ نهاية المباراة | 🇮🇷 تراكتور 1️⃣-3️⃣ الشارقة 🇦🇪 الشارقة يحجز مقعده في مجموعات #دوري_أبطال_آسيا للمرة الرابعة على التوالي 🤩 pic.twitter.com/W884ON7c3R — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 22, 2023

ولعبت ركنية قابلها شاهين عبد الرحمن بكرة رأسية، مسجلًا الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 25.

وأحرز عثمان كمارا، الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 84، بتسديدة أرضية قوية.

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وقلص تراكتور الفارق سريعا في الدقيقة 86، برأسية مهدي هاشمي، مستفيدا من خطأ حارس الشارقة في الخروج من مرماه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة، بعد عرقلة لاعبه الحسن صالح، وأحرز منها كايو الهدف الثالث للفريق الإماراتي في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1.