“الدفاع المدني” ينقذ شخصاً سقط من مرتفع جبلي في تبوك

تمكن فريق من الدفاع المدني في تبوك، من إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في تبوك.

وأفاد "الدفاع المدني" عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه جرى نقل الشخص بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

#الدفاع_المدني بتبوك ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/X2CFd3nI11 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 22, 2023

في سياق آخر، نجح الدفاع المدني بمحافظة مرات، في إخماد حريق، اندلع في محطة وقود اليوم الثلاثاء.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.

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