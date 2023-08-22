الأخبار المحلية

“الدفاع المدني” ينقذ شخصاً سقط من مرتفع جبلي في تبوك

22 أغسطس 2023 · < 1 minutes
إنقاذ شخص سقط من أعلى مرتفع جبلي في تبوك

تمكن فريق من الدفاع المدني في تبوك، من إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في تبوك.

وأفاد "الدفاع المدني" عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه جرى نقل الشخص بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في سياق آخر، نجح الدفاع المدني بمحافظة مرات، في إخماد حريق، اندلع في محطة وقود اليوم الثلاثاء.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.

اقرأ أيضاً:

إخلاء طبي لـ3 مواطنين من تركيا إلى المملكة