جيرارد عن انتقال جرينوود للاتفاق: “أنباء كاذبة”

نفى مدرب نادي الاتفاق الإنجليزي ستيفن جيرارد، ما ترر بشأن انتقال لاعب مانشستر يونايتد ماسون جرينوود، إلى كتيبة النواخذة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن اللاعب الإنجليزي جرينوود، البالغ من العمر 21 عامًا، يبحث عن نادٍ جديد بعدما تم إنهاء عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد أمس الإثنين عقب إجراء تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر بشأن سلوكياته.

وفي رد فعل على الأنباء التي أشارت إلى أن جيرارد يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع جرينوود، رد المدرب الإنجليزي على تلك الأنباء عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، قائلا "أنباء كاذبة".

واستبعد مانشستر يونايتد لاعبه جرينوود منذ 30 يناير 2022 في أعقاب إدعاءات تخص سيدة شابة، عقب نشر صور وتسجيلات فيديو عبر شبكة الإنترنت.

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وكان جرينوود يواجه اتهامات بمحاولة الاغتصاب والاعتداء قبل أن تعلن دائرة النيابة العام قبل ستة أشهر ونصف الشهر غلق القضية.

وظل اللاعب موقوفًا من قبل مانشستر يونايتد طوال تلك الفترة، وأعلن النادي أن جرينوود لن يعود إلى أولد ترافورد.