الفالح: الموافقة على ترتيبات مجلس الاستثمار يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

علق وزير الاستثمار، خالد الفالح، على قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.

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وقال الفالح، عبر حسابه في منصة "إكس X"، إن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار سيكون محفزاً لمسيرة الاستثمار.

وأضاف الفالح، أن القرار سيسهم في تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومُعززاً لجذب الاستثمارات إلى المملكة.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، يؤكد اهتمام ودعم القيادة لتعزيز وتطوير بيئة الاستثمار وجاذبيتها، ورفع مستوى التنافسية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته، التي عقدت أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.