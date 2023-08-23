المركبة الفضائية الهندية “فيكرام” تهبط على القطب الجنوبي للقمر

أفادت وسائل إعلامية، منذ قليل، بأن مركبة الهبوط "فيكرام"، الموجودة على متن المركبة الفضائية "تشاندرايان-3"، هبطت بنجاح على القطب الجنوبي للقمر.

وبالأمس تمكنت مركبة الهبوط "فيكرام"، من التقاط عدد من الصور ضمن مهمتها الفضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

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وبهذا الإنجاز تصبح الهند ثاني دولة في العالم بعد الصين تصل إلى القطب الجنوبي للقمر.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بنجاح مهمة بلاده بالهبوط على القطب الجنوبي للقمر، بحسب نبأ عاجل بثته فضائية سكاي نيوز عربية.

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