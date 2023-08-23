سفير المملكة لدى السودان: السعودية سعت إلى وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب

أكد السفير علي بن حسن جعفر، سفير المملكة لدى السودان، أن السعودية عملت على وقف إطلاق النار منذ لحظة اندلاع الحرب في الخرطوم.

وتابع سفير المملكة لدى الخرطوم، أنه من الضروري تهيئة الأجواء لحوار شامل في السودان .

جاء ذلك لدى لقائه الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، محمد الأمين ترك، في مدينة بورتسودان.

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بدوره أكد محمد الأمين ترك على الدور المحوري للسعودية تجاه قضايا السودان.

وأفادت قناة العربية /الحدث في وقت سابق، بأن طائرات الجيش السوداني قامت بقصف مواقع للدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان بعد غارة جوية قرب سلاح المدرعات.

من جانبها ردت قوات الدعم السريع بمضادات أرضية على غارات طائرات الجيش بالخرطوم.

كما قصفت طائرات الجيش السوداني مواقع للدعم السريع قريبة من سلاح المدرعات.

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