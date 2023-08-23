إخلاء طبي سعودي لنقل التوأم السيامي التنزاني إلى الرياض

نقل فريق الإخلاء الطبي السعودي التوأم السيامي حسن وحسين عمري سعيدي من تنزانيا، إلى الرياض، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، في مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

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ومن المقرر إجراء عملية فصل التوأم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، بعد وصولهما عبر الإخلاء الطبي.

وتقوم إدارة الإخلاء الطبي الجوي بتلبية النداءات العاجلة لنقل المرضى للعلاج ونقل الفرق الطبية والإسناد في الكوارث الطبيعية ونقل الأعضاء الحية من مراكز التبرع وخدمة حجاج بيت الله وضيوف الرحمن في مواسم الحج.

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