سفير المملكة لدى مصر يكرم طالب لحصوله على الدكتوراه في العلوم

كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبة بمقر السفارة اليوم، الطالب حمد بن لافي العازمي، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص الكيمياء العضوية من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

كما هنأ السفير نقلي الدكتور العازمي بحصوله على هذه الدرجة، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه، معرباً عن اعتزازه بأبناء وبنات الوطن الدراسين في مصر.

رعاية الطلاب الدراسين في الخارج

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين، بما توليه القيادة الراشدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المتميزة في المجالات كافة.

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