الجمعية الفلكية: قمر صفر يظهر في طور التربيع الأول في سماء العالم العربي

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الخميس، أن قمر شهر صفر في طور التربيع الأول يظهر في سماء المملكة والعالم العربي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنها فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه، حيث حيث يُرصد اليوم قمر شهر صفر في طور التربيع الأول بسماء العالم العربي.

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بدوره، ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مٌشاهدًا إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ووصف فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر يظهر مظلمًا بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب الصغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.