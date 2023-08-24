“منشآت” تنظم جولة التجارة الإلكترونية في 14 مدينة

بشراكة مجلس التجارة الإلكترونية، تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في سبتمبر المقبل "جولة التجارة الإلكترونية"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعرف على أبرز الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئة خلال فعاليات الجولة.

وتتضمن الجولة زيارة 14 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونيًا.

الجولة تستمر أربعة أشهر

وتستهل الجولة رحلتها، التي تستمر على مدى أربعة أشهر، من محافظة جدة مختتمة فعالياتها في مدينة الباحة، حيث تتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء.

وتهدف الجولة إلى تقديم أكثر من 100 ورشة عمل وما يقارب 1200 جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لحوالي 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، حيث من المتوقع أن تجذب الجولة أكثر من 28 ألف زائر.

وتسعى "منشآت" من خلال الجولة إلى التعريف بالتجارة الإلكترونية والمساهمة في تمكين المستفيدين منها، وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة بهدف تأهيلهم للمنافسة في السوق، وتوضيح أهم السياسات والإجراءات في هذا القطاع، وتعزيز المعرفة لدى المهتمين بهذا القطاع، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وتقدم الجولة مجموعة من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال في كافة المناطق المستهدفة، لدعمهم في تعزيز مشاريعهم الريادية وتحفيزهم على النمو من خلال الاستفادة من الفرص والممكنات المقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.

كما ستشهد الجولة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك؛ لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتوفير بيئة داعمة تسهّل جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

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